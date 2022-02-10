Польша смягчает карантин и снимает ряд Covid-ограничений

Польша может снять все ограничения в марте, если ежедневное число случаев заражения продолжит падать. Фото: pixabay.com

Польша смягчает правила карантина в связи со снижением количества случаев заражения.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил 9 февраля о сокращении периода изоляции для Covid-инфицированных, пишет Reuters.

"Мы имеем дело с началом конца пандемии. В феврале снижение количества инфекций должно быть относительно большим. Если темпы снижения заболеваемости останутся неизменными, есть реальная перспектива снятия ограничений в марте", - сказал он.

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С 15 февраля период изоляции для людей с коронавирусом сократят до семи дней. А с 11 февраля от лиц, которые не проживают с инфицированным, но контактировали с ним не будут требовать прохождения самоизоляции.

Карантин для путешественников без свидетельства о вакцинации также сократят до недели. Ношение масок в закрытых помещениях станет рекомендацией, а не требованием. Школьники вернутся к очным занятиям с 21 февраля.

Литва с 5 февраля приостановила использование Covid-паспортов. Параллельно в стране начали действовать ограничения. Правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.