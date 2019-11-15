Польша решила не покупать российский газ

После 2022 года Польша не будет покупать газ в России. Фото: zik.ua

Нефтегазовая компания Польши PGNiG получила необходимые корпоративные решения и заявила российскому Газпрому и Газпрому экспорт, что не будет покупать у них газ после 2022 года.

Контракт заключили 25 сентября 1996. О решении его прекратить сообщили в PGNiG.

Согласно контракту, газ транспортируется по газопроводу "Ямал-Европа". За три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны подать декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша пригрозила Германии из-за "Северного потока-2"

"Согласно стремления Польши по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания сделала фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии его положений ", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине российский газ дешевле на 20-25%. В то же время в Нафтогазе говорят, что Газпром и так должен поставлять Украине дешевый газ, но не делает этого.