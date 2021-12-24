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пятница, 24 декабря 2021 12:48

Польша планирует отгородиться от Украины забором.

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Польша планирует отгородиться от Украины забором.
На границе между Украиной и Польшей может "вырасти" забор. Фото: twitter.com/podlaskaPolicja

Польша может построить забор не только на границе с Беларусью, но и с Украиной.

Об этом заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский, пишет rmf24.pl.

Потребность в возведении границы чиновник объяснил "годами беспокойства и агрессии" в Украине.

"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной", - сказал он.

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Качиньский отметил, что сейчас неизвестно, против кого нацелена агрессия России и куда Москва может пойти дальше.

"У нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к разным вариантам, но на сегодняшний день у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", - сказал Качиньский.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку. Кроме того, власти Польши решили построить на границе с Беларусью новый сплошной забор высотой 2,5 м.

Только в течение одних суток в Польше зафиксировали 667 попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

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Дата
24
декабря

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