Польша отправляет нового посла в Украину

Кандидатом является заместитель главы МИД Бартош Цихоцкий. Фото: "Польское радио"

На должность посла Польши в Украине министр иностранных дел Польши предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Wpolityce.

"Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, который является заместителем министра иностранных дел, занял этот пост, так что это фактически усиление этого политического представительства, а также, безусловно, укрепление отношений с Министерством иностранных дел", - пояснил Дуда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Варшаве почтили память воинов УНР с участием экс-президента

Он добавил, что приближаются президентские выборы в Украине, а это означает "очень жаркое время".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерегает, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.