Польша отменила налоги для борьбы с миграцией

Уже 15% поляков заявили о готовности вернуться в родную страну. Фото: rumigration.com

Польша отменила налог для физических лиц, которым не исполнилось 26 лет и доход которых меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Таким образом правительство страны намерено остановить выезд граждан из страны и увеличить доходы около двух миллионов человек.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Такое решение приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Это позволит увеличить доходы около двух миллионов граждан. сообщает DW.

С момента вступления Польши в Европейский Союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков-это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

По результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили о готовности вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов по возвращению было получено от тех граждан Польши, которые проживают в Великобритании.

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В Польше в будущем может потребоваться рабочая сила. Иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции. Нужно создать системы интеграции и ассимиляции иностранцев, которые планируют остаться в Польше. Если в будущем демографическая ситуация в стране не улучшится и поляки не будут возвращаться из эмиграции, то нужно будет привлекать мигрантов.

