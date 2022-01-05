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среда, 05 января 2022 10:01

Польша оформила строительство "стены" на границе с Беларусью за $400 млн

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Польша оформила строительство &quot;стены&quot; на границе с Беларусью за $400 млн
Стоимость проекта достигнет $400 млн. Фото: Reuters

Польша подписала три соглашения о строительстве постоянного заграждения на границе с Беларусью.

Контракты планировали подписать еще в декабре, однако в связи с праздниками процесс затянулся на 10 дней, сообщили во время пресс-конференции заместитель главы МВД страны Мацей Вонсик и заместитель руководителя пограничной службы Польши Виолетта Гожковская, передает "Укринформ".

"В конце ноября прошлого года приняли закон о возведении стены на восточной границе Польши, а также назначили уполномоченного по вопросам строительства. Заграждение высотой пять метров протянется на 186 километров. Для ускорения строительства это расстояние поделят на четыре части. Работы на всех участках будут вести одновременно", - сообщила Гожковская.

Стальные конструкции для заграждения будет выпускать консорциум из трех компаний: Polimex Mostostal, Mostostal Siedlce и Węglokoks. Строительные работы будут выполнять компания Budimex и консорциум фирм Unibep i Budrex. Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением достигнет 1,6 млрд злотых - $400 млн. Работы планируют завершить к июню.

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Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно спровоцированного миграционного кризиса. С начала августа польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

25 декабря 69 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

23 декабря большая группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Польшу на понтоне через реку Свислочь. Польские пограничники сообщили, что белорусские службы помогали иностранцам. Мигрантов задержали.

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Дата
05
января

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