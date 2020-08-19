Польша не пустила на свою территорию белорусского оппозиционера, который заявил о "гражданской войне в Украине"

Цепкало не пустили в Польшу. Фото: Укринформ

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не смог вместе с семьей вылететь в Польшу из Киева рейсом польской авиакомпании LOT.

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", – он сообщил российскому изданию РИА Новости.

Сам Цепкало находится в Украине со 2 августа. В Беларуси на него заведено уголовное дело о взяточничестве. Он объявлен в розыск у себя на родине и в РФ.

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Напомним, Валерий Цепкало на днях в одном из своих интервью заявил, что в Украине на Донбассе идет гражданская война.