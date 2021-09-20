Польша назвала незаконными выборы в Госдуму России в Крыму

МИД Польши считает незаконным проведение российских "выборов" в Госдуму России в оккупированном Крыму.

"Министерство также осуждает массовую раздачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на территории Донбасса", - говорится в сообщении зарубежного ведомства Польши.

Также там раскритиковали недопущения наблюдателей ОБСЕ и оппозиционных кандидатов к выборам.

"Эта ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", - говорится в заявлении МИД Польши.

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В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта.

Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.

ЕС и США голосование в Госдуму РФ в Крыму не признают.