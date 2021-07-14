Польша купит 250 американских танков для сопротивления агрессии РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 198
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 297
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 306
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 432
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 936
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6786
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1053
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 648
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6363
Фото
Все фото
5
7
6
4
5
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Понедельник в фото: самый глубокий бассейн, фанаты сборной Италии с королевой Елизаветой II, сбор урожая водяных каштанов
Женщины ездили по городу топлес
Женщины ездили по городу топлес
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
Видео
Все видео
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
Отец нашел сына, которого похитили 24 года назад
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
В коронавирусной больнице взорвался баллон с кислородом: десятки погибших
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко и нарвался на критику
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 198
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 297
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 306
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 297
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 450
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1854
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 17:31

Польша купит 250 американских танков для сопротивления агрессии РФ

  Комментировать
Польша купит 250 американских танков для сопротивления агрессии РФ
Польша закупит танки в США. Фото: militaryarms.ru

Польша планирует закупить у США 250 танков "Абрамс" и необходимый для их эксплуатации пакет материально-технического обеспечения. Соглашение будет стоить Польше более 23 млрд злотых - $6 млрд.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет Reuters.

Такое решение правительство Польши приняло на фоне агрессивного поведения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

"Конечно, это ответ на вызовы в сфере национальной безопасности, с которыми мы столкнулись. Наша задача - сдерживать потенциального агрессора. Мы все знаем, где этот агрессор", - заявил Блащак.

В мае Польша анонсировала план покупки 24 боевых дронов в Турции. Это сделает ее первой страной НАТО, которая закупила БПЛА турецкого производства.

Польшу накрыл мощный ураган. Сильный ливень вызвал подтопления дорог, а порывы ветра сорвали крыши с домов и поломали деревья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша купит 250 американских танков для сопротивления агрессии РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 17228
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9702
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 7578
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 6777
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 6417
Мир
Президента срочно госпитализировали
Президента срочно госпитализировали Просмотров: 657
Тигрица растерзала двоих парней на глазах у их друга
Тигрица растерзала двоих парней на глазах у их друга Просмотров: 684
Акула разодрала мужчину, который хотел справить нужду в воде
Акула разодрала мужчину, который хотел справить нужду в воде Просмотров: 1008
Создали ткань для охлаждения тела в жару
Создали ткань для охлаждения тела в жару Просмотров: 351
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
5
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
6
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
4
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
4
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 665
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть