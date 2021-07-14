Польша купит 250 американских танков для сопротивления агрессии РФ

Польша закупит танки в США. Фото: militaryarms.ru

Польша планирует закупить у США 250 танков "Абрамс" и необходимый для их эксплуатации пакет материально-технического обеспечения. Соглашение будет стоить Польше более 23 млрд злотых - $6 млрд.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет Reuters.

Такое решение правительство Польши приняло на фоне агрессивного поведения России.

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"Конечно, это ответ на вызовы в сфере национальной безопасности, с которыми мы столкнулись. Наша задача - сдерживать потенциального агрессора. Мы все знаем, где этот агрессор", - заявил Блащак.

В мае Польша анонсировала план покупки 24 боевых дронов в Турции. Это сделает ее первой страной НАТО, которая закупила БПЛА турецкого производства.

Польшу накрыл мощный ураган. Сильный ливень вызвал подтопления дорог, а порывы ветра сорвали крыши с домов и поломали деревья.