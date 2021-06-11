Польша хотела, чтобы Украина приняла участие в саммите НАТО

Збигнев Рау заявил, что Варшава пыталась добиться участия Украины на саммите НАТО. Фото: OKO.press

Польша пыталась добиться участия Украины на саммите НАТО.

Украина могла бы стать специальным гостем, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita.

"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным", - отметил он.

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Добавил, что Польша поддерживает перспективу членства Украины и Грузии в НАТО. Но считает, что сейчас эту проблему решить невозможно.

На саммит НАТО 14 июня не пригласят Украину и Грузию. В нем примут участие только страны-члены альянса. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в онлайн-формате. В частности, генсек заявил, что саммит будет только для стран-членов, поскольку будет коротким.