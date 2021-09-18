Положил в рот петарду: в Польше во время протеста мужчина покончил с собой

В Польше у здания канцелярии премьер-министра во время протеста медработников мужчина покончил с собой.
Умерший - бывший военный, который был недоволен демонстрацией. Об этом сообщает Onet.pl.
По предварительным данным, мужчина положил себе в рот петарду. Пострадавшего с искалеченным лицом доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. По данным издания, погибший оставил прощальную записку, в которой выступил против демонстраций медработников.
В то же время в полиции пока не сообщают, каким образом мужчина покончил с собой.
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"Мы устанавливаем, как и при каких обстоятельствах произошло это событие. Пока у нас нет подтвержденной информации о том, что мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Определяем, что это был за инструмент", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в Затоке и убил человека.
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