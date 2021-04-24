Политика Путина направлена на восстановление Российской империи - МИД Польши

Министр напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году. Фото: PR24 / AK

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи.

В эфире Польского радио он сказал: "Несомненно, политика президента Путина направлена ​​на восстановление Российской империи".

Детали: По словам Блащака, события на украинско-российской границе вызвали беспокойство в Польше. Он напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.

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Также министр вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".

Ранее депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей.