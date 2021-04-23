Депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей

 
Ексклюзивы
1/5
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 72
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 585
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 423
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 297
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 432
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 954
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 216
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
3
4
4
5
Консульство России в Чехии забрызгали &quot;кровью&quot;
Консульство России в Чехии забрызгали "кровью"
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Бюст императора и фигуру всадника обнаружили в тайнике
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Видео
Все видео
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Космический корабль Маска во второй раз летит на МКС: трансляция
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 432
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 279
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 333
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 108
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 00:04

Депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей

  Комментировать
Депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей
Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус: "Путин - серийный убийца". Фото: EP

Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в чешском селе Врбетици в 2014 году, а атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.

"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польши - это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", - сказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус в эфире Свобода LIVE.

По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицях - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия требует от России компенсацию за взрыв склада боеприпасов в 2014 году

"Организация террористических актов - это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую ​​политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом еще раз доказать, что режим Путина - это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он - серийный убийца, потому что организует вот такие акты один за другим", - подчеркнул депутат Европарламента.

Вечером 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что существует обоснованное подозрение о причастности работников российской военной разведки, известной как ГРУ, к взрывам на складах вооружений в Чехии осенью и зимой 2014 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, назвав их "безосновательными".

Взрывы на складе вооружений в Врбетицях на востоке Чехии произошли 16 октября, а затем 3 декабря 2014. В результате первого из взрывов два человека, граждане Чехии, погибли; в обоих случаях приходилось эвакуировать сотни жителей соседних сел, был причинен значительный материальный ущерб. Негосударственная коммерческая фирма, которая была легальным оператором складов, отмечала, что те боеприпасы не могли взорваться сами по себе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 35201
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 21807
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 14760
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 11898
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 7650
Мир
AstraZeneca. В ЕС сопоставили риск и эффективность
AstraZeneca. В ЕС сопоставили риск и эффективность
В Беларуси запретили продавать продукты Nivea, Škoda и другие
В Беларуси запретили продавать продукты Nivea, Škoda и другие Просмотров: 558
Журналисты нашли связь между российскими агентами и взрывами в Болгарии
Журналисты нашли связь между российскими агентами и взрывами в Болгарии Просмотров: 387
Мошенник устроил свидание с 35 женщинами, выманивая подарки за якобы день рождения
Мошенник устроил свидание с 35 женщинами, выманивая подарки за якобы день рождения Просмотров: 216
Сестры-близнецы родили от братьев-близнецов генетических братьев
Сестры-близнецы родили от братьев-близнецов генетических братьев Просмотров: 684
Больше всего комментируют
27
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
9
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 368
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть