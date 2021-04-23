Депутат Европарламента назвал Путина серийным убийцей

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус: "Путин - серийный убийца". Фото: EP

Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в чешском селе Врбетици в 2014 году, а атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.

"Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польши - это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз", - сказал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичус в эфире Свобода LIVE.

По словам Ауштрявичуса, случай в Врбетицях - это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что "режим Путина - это преступный режим" и "Путин - серийный убийца".

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"Организация террористических актов - это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую ​​политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом еще раз доказать, что режим Путина - это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он - серийный убийца, потому что организует вот такие акты один за другим", - подчеркнул депутат Европарламента.

Вечером 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что существует обоснованное подозрение о причастности работников российской военной разведки, известной как ГРУ, к взрывам на складах вооружений в Чехии осенью и зимой 2014 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, назвав их "безосновательными". Взрывы на складе вооружений в Врбетицях на востоке Чехии произошли 16 октября, а затем 3 декабря 2014. В результате первого из взрывов два человека, граждане Чехии, погибли; в обоих случаях приходилось эвакуировать сотни жителей соседних сел, был причинен значительный материальный ущерб. Негосударственная коммерческая фирма, которая была легальным оператором складов, отмечала, что те боеприпасы не могли взорваться сами по себе.