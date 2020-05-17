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воскресенье, 17 мая 2020 05:51

Полиция разогнала антикарантинний митинг и устроила аресты

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Полиция разогнала антикарантинний митинг и устроила аресты
В Лондоне полиция разогнала митинг против карантина. Фото: REUTERS

В Лондоне вспыхнул протест против правил карантина. Сотни людей протестовали против ограничения их прав на свободу слова и передвижения.

Полиция арестовала 19 человек. В частности, брата лидера британской оппозиции Джереми Корбина, который был среди протестующих, сообщает Reuters со ссылкой на лондонскую полицию.

"Офицеры проявили взвешенный подход и попытались разогнать группу. У них явно не было намерения сделать это, и в итоге 19 человек были арестованы, а еще 10 получили фиксированное сообщение о штрафе", - заявил заместитель помощника комиссара столичной полиции Лоуренс Тейлор.

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По его словам, группа в центральном лондонском Гайд-парке не выполнила неоднократных требований полиции разойтись.

13 мая правительство Бориса Джонсона пошло на ослабление карантина, позволив людям выходить на улицу без ограничений во времени, встречаться с друзьями в парках, а тем, кто не может работать дистанционно - вернутся на работу.

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