Полиция оштрафовала 1600 участников новогодней вечеринки

У возможных организаторов нашли крупную сумму денег и наркотики. Фото: Pixabay

Полиция оштрафовала 1600 участников массовой вечеринки, которая была организована в честь Нового года. Также французские правоохранители задержали двух возможных организаторов мероприятия.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter. Полиция зафиксировала 1225 нарушений карантина (отсутствие масок и нарушение комендантского часа), 420 других нарушений, среди которых 225 нарушений, связанных с наркотиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У новогодней елки погиб мужчина

По данным правоохранителей, удалось задержать предполагаемых организаторов незаконной вечеринки. Поймали двух парней 1998 года рождения. В них нашли большую сумму денег и наркотики. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

В Латвии в течение новогодних праздников будет действовать комендантский час. Ее ввело правительство. За нарушение предусмотрены штрафы до 2 тысяч евро.