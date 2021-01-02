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суббота, 02 января 2021 22:25

Полиция оштрафовала 1600 участников новогодней вечеринки

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Полиция оштрафовала 1600 участников новогодней вечеринки
У возможных организаторов нашли крупную сумму денег и наркотики. Фото: Pixabay

Полиция оштрафовала 1600 участников массовой вечеринки, которая была организована в честь Нового года. Также французские правоохранители задержали двух возможных организаторов мероприятия.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter. Полиция зафиксировала 1225 нарушений карантина (отсутствие масок и нарушение комендантского часа), 420 других нарушений, среди которых 225 нарушений, связанных с наркотиками.

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По данным правоохранителей, удалось задержать предполагаемых организаторов незаконной вечеринки. Поймали двух парней 1998 года рождения. В них нашли большую сумму денег и наркотики. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

В Латвии в течение новогодних праздников будет действовать комендантский час. Ее ввело правительство. За нарушение предусмотрены штрафы до 2 тысяч евро.

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