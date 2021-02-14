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воскресенье, 14 февраля 2021 00:56

Полиция Нью-Йорка разыскивает серийного убийцу

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Полиция Нью-Йорка разыскивает серийного убийцу
Есть версия, что кто-то охотится в метро на бездомных и бедно одетых людей. Фото из открытых источников

Полиция Нью-Йорка расследует серию вооруженных нападений на людей в поездах метро и на станциях подземки. За последние сутки жертвами неизвестного маньяка стали четыре человека.

Об этом сообщает газета The New York Daily News. В результате нападений двое умерли, еще двое находятся в критическом состоянии. Все жертвы получили многочисленные ножевые ранения.

Нападения на них были совершены в течение 14 часов с пятницы, 12 февраля, на субботу, 13 февраля. Первое убийство маньяк совершил на станции Washington Heights. Жертвой стал 40-летний мужчина. Его труп нашли в вагоне поезда метро. Удары ножом пришлись в шею и грудь.

Через пару часов обнаружили тело 44-летней женщины. Она была еще жива. К сожалению, врачи не смогли спасти пострадавшую. После этого полиция связала эти два убийства с приступами, которые были осуществлены в метро раньше. Жертвой первого на той же станции Washington Heights стал 67-летний мужчина 12 февраля. Нападающий нанес несколько ударов и скрылся.

Четвертое нападение было совершено в половине второго ночи 13 февраля. Жертвой стал бездомный, спавший на лестнице станции метро. Он получил четыре ножевых ранения в спину. Врачи борются за его жизнь.

Полиция пока не называет имена убитых и раненых. Есть версия, что кто-то охотится в метро на бездомных и бедно одетых людей. Возможно, убийца тоже есть бродягой. Однако полиция допускает и другие версии.

18 лет назад 13 февраля в камере тюрьмы американского города Сакраменто повесился украинец 27-летний Николай Солтис.

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