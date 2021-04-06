Полиция арестовала более 400 нарушителей карантина

Офицер полиции патрулирует столицу Веллингтон в марте 2020-го / Getty Images

Более 400 новозеландцев были осуждены за нарушение карантинных ограничений касательно коронавируса. Каждый 5-й приговорен к тюремному заключению.

В мае 2020-го Новая Зеландия приняла законы, которые предоставили министерству здравоохранения особые полномочия и обеспечили правовую основу для закрытия предприятий, принудительной блокировки деятельности или ограничения доступа к зданиям во время пандемии. Об этом пишет The Guardian.

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За год эти правила нарушили тысячи новозеландцев. По стране зарегистрировано более 7,5 тыс. нарушений. В общем, 640 человек были обвинены в преступлениях, связанных с Covid-19, и 460 из них приговорены к заключению. 85 из них отправлены в тюрьмы на определенный срок. Большинство осужденных - молодежь.

В Новой Зеландии с населением почти 5 млн человек в коронавирус заболели 2,5 тыс. человек и 26 из них умерли.