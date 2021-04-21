Полицейский застрелил 16-летнюю девушку, которая вызвала наряд

16-летнюю девушку застрелил полицейский. Фото: fakty

Темнокожая американка 16-летняя Макайя Брайант погибла от рук правоохранителей в день, когда полицейского признали виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщило издание ABC.

В штате Огайо в городе Колумбус Брайант вызвала наряд полиции из-за ссоры возле ее дома. Один из правоохранителей выстрелил в Макайю, когда увидел ее на территории сооружения.

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Жизнь девушки пытались спасти медики, однако безрезультатно.

На месте инцидента собрались прохожие и соседи девушки, которые выкрикивали имя погибшей.

По словам мэра Колумбуса Эндрю Гинтера, кадры из видеонаблюдения рассмотрят как можно быстрее.

Суд в Миннеаполисе (США) во вторник, 20 апреля, признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.