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Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
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В столице Мьянмы Янгоне во время митинга полицейская машина въехала в толпу
Фото: @MayWongCNA
Местные СМИ пишут, что пять человек погибли. Правительство это опровергает
Сразу после начала акции протеста против военной хунты машина въехала в людей
Власти Мьянмы отрицают инцидент. Митинг она называет "бунтом"

В столице Мьянмы Янгоне во время митинга полицейская машина въехала в толпу.

Местные СМИ пишут, что пять человек погибли. Правительство это опровергает, сообщает Reuters.

Сразу после начала акции протеста против военной хунты машина въехала в людей.

"Те, кто несет ответственность за злоупотребление силой против безоружных мирных жителей, должны быть наказаны", - сказал представитель ООН в Мьянме Раманатан Балакришнан.

В ходе протестов арестовали 15 человек.

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Власти Мьянмы отрицают инцидент. Митинг они называют "бунтом". Правительство сообщает о восьми арестованных и нескольких травмированных гражданах. О погибших не упоминают.

Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение на один год. Лидеры Западных стран осудили переворот.

Действия силовиков вызвали волну протестов, военный режим их жестоко подавляет. В ходе акций гибнут люди. В их числе женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

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