Показатели пугают – в Германии массово болеют невакцинированные

Больницы в Германии бьют тревогу. Фото: Pexels

В Германии увеличивается количество госпитализаций и смертей от коронавируса среди невакцинированных.

Жители Германии не спешат вакцинироваться, сказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан, передает The Guardian.

Министр предупредил, что пандемия с такими темпами завершится нескоро.

Немецкие клиники сообщают об увеличении количества пациентов с коронавирусом. 3 ноября власти сообщили, что 2 220 пациентов находятся на койках интенсивной терапии.

За последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.

"В настоящее время мы переживаем массовую пандемию невакцинированных. Если бы больше людей позволили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом", – сказал Спан.

Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями Лотар Уилер назвал рост показателей инфицирования пугающим.

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"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", – сказал Виллер.

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом Covid-19 может перейти в форму сезонной болезни. Первые страны, которые выйдут из пандемии, будут те, где население объединит высокий уровень вакцинации и естественного иммунитета. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.