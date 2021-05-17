"Показатели крови, как у человека, который пережил тяжелую онкологию" - врач в третий раз болеет коронавирусом

Люди стоят в очереди за второй дозой вакцины Covishield d Колкате ФОТО: Reuters

За минувшие сутки в Индии зафиксировали 281 тыс. новых случаев коронавируса. Умерли 4 тыс. человек.

45-летний педиатр Викшал Атрам из Нью-Дели болеет третий раз. Ждал госпитализации восемь дней.

"Впервые переболел почти как простудой. Температура держалась менее суток, - рассказывает мужчина Gazeta.ua. - Второй раз лежал в больнице две недели. Легкие были поражены на 70 процентов. Коллеги меня вытащили. Сейчас все проходит еще труднее. С каждым последующим разом вирус поражает больше систем. Добавились почки и кишечник. Не мог без кислорода и двух часов. Международный протокол не помогал. Врачи пробуют разные препараты. Я принимал и те лекарства, что они предлагали, и то, что сам находил, пил отвары трав. Сейчас показатели крови, как у человека, который переболел тяжелой онкологией. Но мне вообще не давали шансов"

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С 1 мая в Индии ежедневно фиксировали более 400 тыс. больных. Таких темпов не было ни в одной другой стране.

"В прошлый понедельник официально было 350 тысяч новых больных. Видно было, что эпидемия идет на спад. В больницах пока этого не чувствуют. Люди лежат в коридорах. Меня положили в чулане. Было место в палате, но там у всех больных пошли инфекционные осложнения. Больным придется еще восстанавливаться после лечения в таких условиях"

Индия заявила в среду, что 12 мая от коронавируса погибло рекордное количество людей - 4205. Общее число погибших превысило четверть миллиона. В то же время ведущий вирусолог страны говорит, что рано говорить, достигла ли инфекция пика.