Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse

Фото: Шах Марая

В сети показали лучшие фотографии главного фотографа французского агентства France-Presse в Кабуле Шаха Марая, который погиб 30 апреля от взрыва в столице Афганистана.

Теракт был направлен против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника, пишет The Atlantic.

Шах Марая начал освещать события в Афганистане для France-Presse в 1998 году: сначала как стрингер, позже - как штатный фотограф, достигший должности главного фотографа.

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За 20 лет France-Presse распространило более 18 тыс. его фотографий, документируя ужасы войны, а также изображали повседневную жизнь обычных афганцев и красоту ландшафта.

"Он обладал невероятной способностью улавливать и отражать на фотографиях человеческую природу. В Шаха Марая осталась семья, в том числе шестеро детей", - пишет издание.

30 апреля смертник на мотоцикле подорвал себя у здания посольства США и разведки Афганистана в Кабуле. По прибытии на место теракта журналистов и полиции, прогремел второй взрыв: подорвал себя второй террорист-смертник, который замаскировался под телеоператора. Во время второго взрыва погибли 7 журналистов и журналистка - все граждане Афганистана.