Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали, как прошел их год. Фото: Politeka

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили в блоге видео с самыми яркими моментами года.

Для знаменитых членов королевской семьи этот год был особенно насыщенным. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сумели совместить воспитание троих детей со своими королевскими обязанностями. Также герцоги Кембриджские провели одну из самых опасных поездок за последние годы. Пара посетила Пакистан, когда в стране были угрозы терактов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон воссоздали турне принцессы Дианы, а волшебная герцогиня даже повторила стиль легендарной свекрови. Об этом пишет 24 Канал.

В 2019 году у супругов были и особые моменты. Так их дочь 4-летняя Шарлотта пошла в первый класс. Она стала ученицей элитной британской школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.

"2019 в видео. Всем фантастическим организациям и вдохновенным людям, с которыми мы встретились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и увидимся в 2020-м!" - говорится в подписи к ролику.

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Королевская пара не обошла вниманием и знаковое событие в жизни принца Гарри и Меган Маркл. В видео можно увидеть кадры с первого выхода герцогов Сассекских с новорожденным сыном Арчи Гаррисоном.

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