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вторник, 24 июля 2018 06:05

Показали руины уникального человеческого зоопарка
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В начале ХХ в. в Jardin d'Agronomie Tropicale собирали экзотические растения и туземцев из колоний Французской империи. Теперь он стоит в руинах
Фото: Daily Mail
В начале ХХ в. в Jardin d'Agronomie Tropicale собирали экзотические растения и туземцев из колоний Французской империи. Теперь он стоит в руинах
В начале ХХ в. в Jardin d'Agronomie Tropicale собирали экзотические растения и туземцев из колоний Французской империи. Теперь он стоит в руинах
В начале ХХ в. в Jardin d'Agronomie Tropicale собирали экзотические растения и туземцев из колоний Французской империи. Теперь он стоит в руинах
В начале ХХ в. в Jardin d'Agronomie Tropicale собирали экзотические растения и туземцев из колоний Французской империи. Теперь он стоит в руинах

Jardin d'Agronomie Tropicale - "Сад тропического сельского хозяйства" - в одном из районов французского Парижа служил в начале ХХ в. "Человеческим зоопарком". Там собирали людей со всех уголков Французской империи. Сейчас он стоит в руинах.

1899 его основали как экспериментальную ферму для селекции фруктов и овощей с Французской империи. Также там выставлялись экзотические растения и животные. 1907 к ферме начали свозить туземцев. Для них строили макеты их поселений и заставляли сохранять обычный уклад жизни. Все это выставляли на показ парижанам, сообщает Daily Mail.

В "зоопарка" были представлены туземцы с Мадагаскара, Французского Судана, Индии, Марокко, Конго и Туниса. Заведение посетили около 2 млн европейцев. Там могли купить товары и продукты из стран империи. После 1907-го людей начали возвращать домой. Ферма упадок после Первой мировой.

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Немецкий фотограф Маттияс Хакер сделал серию снимков элитных заброшенных зданий. Он более 10 лет ищет заброшенные дома и фотографирует. Художник хочет показать, что здания сохраняют свой шарм.

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