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понедельник, 12 августа 2019 03:30

Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
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Курорт Бардеевськие Купели находится на высоте 325 метров в северо-восточной части Словакии. Он расположен в 5 км от города Бардиев, в долине Бардеевського ручья. Менее чем в 160 км от Ужгорода.

Замечательный аналог украинскому Трускавце и чешским Карловым Варам. По качеству и количеству источников не уступает курортам.

Первые письменные упоминания о городе датированы 1241-м. В "Летописи русской" рассказывается, как король Даниил Романович "шел с Угров к Ляхам" через "Бардеев". Долгое время город входил в состав Русского королевства Галицко-Волынского государства. Только 1321-го Бардиев вошел в состав Венгерского государства.

Лечению и оздоровлению здесь способствуют соответствующие климатические условия. В частности наполненность воздуха озоном и ароматом хвои. Курорт благоприятный для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. Целебные минеральные воды курорта от самой природы, имеют огромный выбор: бикарбонатные, железисто-кислые, хлористо-натриевые, гипотонические, холодные и с повышенной вместимостью борной кислоты. Для лечения питьевой водой подходят восемь целебных источников.

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Сюда рекомендуют приезжать людям с проблемами пищеварения, нарушениями обмена веществ, болезнями дыхательных путей (кроме туберкулеза) и сердечно-сосудистой системы. Помогает местная вода и при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, гинекологических болезнях, проблемах с печенью, желчным пузырем, при остеопорозе и онкологии. В качестве лечебных процедур пациентам назначается не только питье минеральной водой, но и минеральные ванны, термотерапия, пелоидотерапия, массаж, парафинотерапия, магнитотерапия, фитотерапия и ингаляции.

В 1809-м в Бардиивських купель отдыхала жена Наполеона, дочь австрийского императора Франциска I, Мария-Луиза.

Отдых на курорте стоит от 250 евро в неделю.

Чахтицкий замок, что в городке Чахтице на западе Словакии росположен на высоте 375 м над уровнем моря. Знаменитый историей о "Кровавой Леди", которая купалась в крови девственниц, чтобы всегда оставаться молодой.

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