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среда, 06 ноября 2019 09:37

Показали, как астронавты спят в космосе

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Показали, как астронавты спят в космосе
Сон в космосе. Фото: скриншот с видео

В сети появилось архивное видео, как астронавты спят в условиях невесомости.

Запись опубликовал в своем Twitter ведущий ВВС Льюис Вон Джонс.

Видео было опубликовано свыше 5 дней назад и уже получило тысячи лайков и ретвитов.

Пользователи сети в комментариях сравнили сон астронавтов со сценой из голливудского фильма "Чужой", где инопланетное существо появлялась из такого же "кокона", как и тот, в который упаковываются астронавты.

"Это как сцена из" Чужого "- сразу перед тем, как они оживут", - отметил один из пользователей.

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Национальное космическое агентство США планирует в 2024 году отправить людей на Луну. Также они представили новые костюмы. Они будут мобильнее и эластичнее: астронавты смогут ходить, приседать, сгибать пальцы рук. Раньше же приходилось "прыгать" по поверхности спутника Земли.

Прежние костюмы для выхода в открытое пространство не подходили для женщин. Новые сможет надеть любой.

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