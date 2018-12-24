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понедельник, 24 декабря 2018 12:36

Показали испытания самой мощной бомбы

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Показали испытания самой мощной бомбы
В США испытали модернизированную бомбу. Фото: YouTube

Усовершенствованную версию самой мощной неядерной авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator испытали военно-воздушные силы США.

Испытания прошли на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, сообщает УНИАН.

Авиационный портал The Aviationist показал видеозапись испытаний. На нем бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает снаряд, который раскрывает стабилизаторы во время полета. Через несколько секунд после падения боеприпаса от земли поднимается огненный столб.

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GBU-57 разработал авиастроительный концерн Boeing в США. Масса авиабомбы составляет более 13 т. Она способна проникать в почву перед взрывом на глубину до 61 м. В ноябре 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. К 2018 году боеприпас модернизировали, усовершенствовав характеристики для атаки сложных целей.

Россия провела еще одно успешное испытание своей гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон". В настоящее время это оружие, от которой США не могут защититься.

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