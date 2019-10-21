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понедельник, 21 октября 2019 09:06

Показали фото заброшенной военной базы США в Сирии
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Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы возле города Манбидж в Сирии
Фото: sana.sy
Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы возле города Манбидж в Сирии
Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы возле города Манбидж в Сирии
Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы возле города Манбидж в Сирии
Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы возле города Манбидж в Сирии

Американские войска оставили практически нетронутой инфраструктуру заброшенной военной базы, расположенной в районе Ас-Сайедия у города Манбидж в Сирии.

База имеет полигон, мастерские для ремонта транспорта, лечебные корпуса, помещения отдыха, вышки связи и военные посты. Фотографии с места происшествия опубликовало сирийское государственное новостное агентство SANA.

Однако американцы перед уходом сожгли весь архив, устройства связи, компьютеры и вычислительную технику и лекарства, а также уничтожили оружие и боеприпасы.

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Другую военную базу Аль-Кляйб, которая расположена в районе Тал-байдар, американские войска уничтожили полностью. Разрушенной в том числе оказалась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетов.

SANA сообщает, что из Ирака прибыл американский конвой из более чем 100 пустых грузовиков. По данным журналистов, он направляется в провинцию Хасак для эвакуации военных баз США, которые там еще остались.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США уже вывели войска из Сирии после победы над "Исламским государством". Американские военные не смогут помочь курдам, потому что находятся за 7 тысяч миль от того, что происходит.

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Дата
21
октября

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