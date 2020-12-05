Показали фото гигантского айсберга, дрейфующего на юге Атлантики

Фото: facebook.com/British.Forces.South.Atlantic.Islands

Гигантский айсберг A-68, дрейфующей по Атлантике в ​​сторону Южной Джорджии, сфотографировал военный самолет Британских войск.

Самолет RAF A400M провел разведку над айсбергом A68a, который сейчас проходит через Южный антарктический фронт, продолжая свой курс в направлении заморской территории Великобритании. Снимки опубликованы на Facebook-странице BFSAI.

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Из-за огромного размера ледника его невозможно охватить в один снимок. Однако разведка предоставила изображения айсберга и окружающих вод с его обломками "крупным планом".

A68 - один из крупнейших айсбергов, которые когда-то были зафиксированы учеными. Его вес составляет около одного триллиона тонн. Он откололся от шельфового ледника в Антарктиде в 2017 году. Гигантская плавучая льдина толщиной около 200 м может развалиться на части или сесть на мель. Айсберг может дрейфовать еще до 10 лет. Это будет иметь большое значение для местной экосистемы.