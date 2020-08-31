Пока Европа отменяет визиты Лукашенко, Кремль готовит ему встречу с Путиным

Европа отменяет визиты Лукашенко, а Кремль готовит ему встречу с Путиным. Фото: rbc.ru

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запланированный на апрель визит лица, исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко в Ригу отменили.

"Из-за событий, которые недавно произошли в Беларуси и тем фактом, что Латвия и другие страны ЕС не признают результатов президентских выборов, визит Лукашенко невозможен и снимается с повестки дня", - подтвердил Ринкевич, сообщает Telegram-канал Радиё Беларусь.

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Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит Лукашенка в Россию планируется в ближайшее время, и встреча с главой государства РФ "точно произойдет".

"Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в этом случае правохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не уступают место любым провокациям, которые могут быть при большом скоплении людей", - заявил Песков.

После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявили, что Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановськая - 10,09%. После беспрецедентных фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.