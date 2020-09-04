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пятница, 04 сентября 2020 15:25

Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
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Пойманная во Флориде каймановая черепаха / FWC
Пойманная во Флориде каймановая черепаха / FWC
Пойманная во Флориде каймановая черепаха / FWC
Пойманная во Флориде каймановая черепаха / FWC
Пойманная во Флориде каймановая черепаха / FWC

До 2014 года биологи считали, что каймановые черепахи вымерли. Несколько лет назад поймали одного представителя вида. В августе этого года - еще трех.

Черепах поймали во Флориде, США. Там биологи годами их изучают и документируют. Несколько лет эксперты считали, что гигантские черепахи вымерли. Оказалось, они еще появляются в этом районе. Трех особей поймали в ловушки, установленные на берегу местной реки Нью-Ривер, в августе. Об этом пишет The Daily Mail.

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Фотографиями гигантских черепах поделилась флоридская Комиссия исследований рыбы и дикой природы. В описании указано, что это двое самцов весом 45 и 29 кг и самка весом 20 кг. Возраст животных 40-80 лет. После измерений черепах отпустили обратно в реку.

Каймановая черепаха - единственный вид черепах в своем роде. Это крупное животное, с панцирем длиной до 35 см, массой до 15 кг. Отдельные особи достигают массы до 45 кг. Животное агрессивное - активно обороняется, далеко выбрасывает голову на длинной шее и кусается. На зиму черепахи зарываются в ил на дне водоемов и впадают в спячку. Устойчивы к холоду. Могут плавать подо льдом. Питаются живой и мертвой рыбой, мелкими животными, птицами и змеями, падалью, растениями. Живет вид в Северной Америке, где является крупнейшим среди черепах. В ряде мест был объектом промысла - мясо охотно ели местные.

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Дата
04
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