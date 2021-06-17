Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду

Лидер КНДР выглядел заметно похудевшим. Фото: Reuters

Северной Корее грозит голод, а жителям страны стоит готовиться к тяжелому периоду.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сюжете ТСН. Он обвинил во всем неурожай и коронавирус.

По мнению диктатора, введенные карантинные ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Лидер КНДР выглядел заметно похудевшим. По словам одного из аналитиков, его могли уговорить сесть на диету, чтобы улучшить имидж внутри страны.

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Из-за похудения лидера Северной Кореи появилось множество слухов об ухудшении состояния его здоровья. Национальная разведка Южной Кореи сообщала в прошлом году, что, по ее мнению, Ким Чен Ын весил 140 кг и добавлял в среднем 6-7 кг за год с момента прихода к власти в конце 2011 года.