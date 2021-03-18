Похоже на зону: в России детский сад обнесли колючей проволокой

В российском Татарстане в городе Набережные Челны территорию детского сада №86 вдоль забора обнесли колючей проволокой.

Сад одновременно является центром развития ребенка "Электроник", в котором занимаются дети от 3 до 6 лет, пишет Telegram канал Mash Iptash.

Автор: t.me/mash_iptash Детский сад №86 в российских Набережных Челнах, который одновременно является центром развития ребенка «Электроник», обнесли колючей проволоко

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"Стало чем-то похоже на зону", - отмечают авторы сообщения.

Автор: t.me/mash_iptash Администрация сада оправдывается, что колючая проволока - это вынужденная мера и направлена она не на детей, а на их безопасность

Администрация учебного заведения заявила, что это вынужденная мера безопасности. Ведь рядом с центром якобы находится рынок. И для того, чтобы защитить детей от посторонних, участок обнесли.

В российском Омске детскую площадку огородили колючей проволокой. В департаменте информационной политики администрации города открещиваются, мол детсад частный и они ответственности не несут.