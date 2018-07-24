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вторник, 24 июля 2018 13:44

Похожая на зомби поклонница Джоли сделала откровенное признание
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Сахар Табар, 20 лет, из Ирана подтвердила, что своей похожестью на Анджелину Джоли обязана только макияжу и фотошопу, а не пластической хирургии.

Im so sexy and i know it 😆👅👿🤟🏻🤘🏻🇮🇷 #angelinajolie

Публикация от Sahar👽Tabar (@sahartabar_offcial)

Фото иранки Сахар Табар поразили сеть в прошлом году. Тогда женщина заверила интернет-сообщество, что сделала 50 операций, чтобы стать похожей на любимую звезду. Интернет-пользователи весь год сомневались в правдивости ее слов, пишет The Sun.

В этом году женщина выложила на свою страницу в Instagram 2 фото. На одном из них она изображена с легким макияжем. На другом - в образе Джоли-зомби. Она подтвердила - секрет ее вида в сочетании фотошопа, протезирование и макияжа.

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"Это способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не мое истинное лицо", - пояснила она.

Женщина стала похожей на Анджелину Джоли с помощью фотошопа, а не хирургии
Фото: The Sun
Женщина стала похожей на Анджелину Джоли с помощью фотошопа, а не хирургии
Женщина стала похожей на Анджелину Джоли с помощью фотошопа, а не хирургии
Женщина стала похожей на Анджелину Джоли с помощью фотошопа, а не хирургии
Женщина стала похожей на Анджелину Джоли с помощью фотошопа, а не хирургии

Жительница Ирана Сахар Табар прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Девушка пережила около 50 пластических операций. Кроме того, она постоянно сидит на строгой диете, чтобы ее вес в 40 кг оставался неизменным.

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