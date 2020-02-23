Похитили чемпиона "Формулы-1"

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1341
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3996
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1791
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1755
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4833
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 927
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
18
12
4
19
12
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Фотограф &quot;поймал&quot; единственного в мире розового ската
Фотограф "поймал" единственного в мире розового ската
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Видео
Все видео
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1152
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1755
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1098
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 1071
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 12:28

Похитили чемпиона "Формулы-1"

  Комментировать
Похитили чемпиона &quot;Формулы-1&quot;
Фанхио был пятикратным чемпионом "Формулы-1" ФОТО: dailymail

Пятикратного чемпиона автогонок "Формула-1" Хуана Мануэля Фанхио похитили кубинские революционеры 23 февраля 1958-го.

Аргентинца Фанхио похитили из гостиничного номера в Гаване накануне гонки. Отпустили после окончания. Так сторонники Фиделя Кастро хотели спровоцировать международный скандал. Хотели, чтобы под удар попал президент Фульхенсио Батиста. Его свергнут 1 января 1959-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шумахеру 50: на каких автомобилях гонщик побеждал

На кубинском гран-при местный гонщик Армандо Гарсия Сифуентес не справился с управлением на залитом маслом участке трассы и врезался в толпу зрителей. Семеро погибли, несколько десятков были ранены. Сторонники президента заявляли, что это повстанцы специально залили дорогу маслом. Позже оказалось, что оно вытекало из неисправной системы в автомобиле аргентинца Роберто Мьереса.

Фанхио в последний раз завоевал титул чемпиона в 1957 году. В следующем году ушел из спорта. Заявлял, что автомобили стали слишком быстрыми и опасными. Умер в 1995-м в Буэнос-Айресе 84-летним. Его рекорд в 2003 году превзошел немец Михаэль Шумахер. Он ушел из спорта в 2006-м с семью кубками.

Лучший пилот всех времен. Сейчас на это звание заслуживают несколько пилотов. В частности, Фанхио, Михаэль Шумахер и Айртон Сенна. Сам Михаэль Шумахер в документальном фильме о Формуле-1 говорил, что лучшим безусловно является Фанхио.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похитили чемпиона "Формулы-1"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Осужденного убийцу вешали трижды

Похитили чемпиона "Формулы-1"

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 25678
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 19116
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 15408
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 13950
&quot;Европа эпохи средневековья&quot; - Зеленский второй день стыдит украинцев
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев 11 Просмотров: 12834
Мир
Осужденного убийцу вешали трижды
Осужденного убийцу вешали трижды
 Просмотров: 378
Детей начали вакцинировать от полиомиелита
Детей начали вакцинировать от полиомиелита
 Просмотров: 144
Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса
Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса Просмотров: 1557
В Пекине в рекордные сроки возвели завод по производству масок
В Пекине в рекордные сроки возвели завод по производству масок Просмотров: 585
Трамп запретил публиковать книгу своего экс-советника, в которой говорится об Украине
Трамп запретил публиковать книгу своего экс-советника, в которой говорится об Украине Просмотров: 351
Больше всего комментируют
11
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
В США говорят, что Зеленский способен на прорыв
3
Тайное решение суда о Порошенко - это попытка отвлечь общество от провалов власти - адвокат
2
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
Голосов: 367
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua