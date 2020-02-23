Похитили чемпиона "Формулы-1"

Фанхио был пятикратным чемпионом "Формулы-1" ФОТО: dailymail

Пятикратного чемпиона автогонок "Формула-1" Хуана Мануэля Фанхио похитили кубинские революционеры 23 февраля 1958-го.

Аргентинца Фанхио похитили из гостиничного номера в Гаване накануне гонки. Отпустили после окончания. Так сторонники Фиделя Кастро хотели спровоцировать международный скандал. Хотели, чтобы под удар попал президент Фульхенсио Батиста. Его свергнут 1 января 1959-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шумахеру 50: на каких автомобилях гонщик побеждал

На кубинском гран-при местный гонщик Армандо Гарсия Сифуентес не справился с управлением на залитом маслом участке трассы и врезался в толпу зрителей. Семеро погибли, несколько десятков были ранены. Сторонники президента заявляли, что это повстанцы специально залили дорогу маслом. Позже оказалось, что оно вытекало из неисправной системы в автомобиле аргентинца Роберто Мьереса.

Фанхио в последний раз завоевал титул чемпиона в 1957 году. В следующем году ушел из спорта. Заявлял, что автомобили стали слишком быстрыми и опасными. Умер в 1995-м в Буэнос-Айресе 84-летним. Его рекорд в 2003 году превзошел немец Михаэль Шумахер. Он ушел из спорта в 2006-м с семью кубками.

Лучший пилот всех времен. Сейчас на это звание заслуживают несколько пилотов. В частности, Фанхио, Михаэль Шумахер и Айртон Сенна. Сам Михаэль Шумахер в документальном фильме о Формуле-1 говорил, что лучшим безусловно является Фанхио.