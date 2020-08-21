Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

"Мона Лиза" во флорентийской галерее искусств, куда ее хотел продать похититель / Wikipedia

21 августа 1911 30-летний Винченцо Перуджа - стекольщик из парижского Лувра, похитил знаменитую картину итальянского художника Леонардо да Винчи "Джоконда". "Кражу века" раскрыли через 2 года, когда вор пытался продать картину во Флоренции местном антиквару.

Портрет жены флорентийского купца и чиновника Лизы дель Джокондо Леонардо да Винчи начал писать в 1503 году. Не завершил. После смерти художника картину приобрел французский король Франциск I. С тех пор была у французских монархов. После Французской революции портрет объявили достоянием нации и передали в только что открытый Центральный музей искусств в Лувре. С тех пор она там, за исключением короткого периода императорства Наполеона, котрый украсил ею спальню, и войн, когда "Джоконду" вывозили из столицы - в годы франко-прусской или Второй мировой войн.

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Слава к "Джоконде" пришла в конце XIX в. Другие женские портреты Леонардо осели в частных коллекциях. "Мона Лиза" была доступна всеобщему обозрению. Ее воспевали поэты, писатели, с подачи которых заговорили о загадочной улыбке Лизы Джокондо.

22 августа 1911-го работники Лувра обнаружили кражу. Жандармы допросили сотрудников, их родственников и знакомых. Картину искали 2 года. Все это время в Лувре висела ее репродукция в траурной раме. Люди толпами ходили в музей, только чтобы посмотреть на место, откуда украли шедевр Леонардо да Винчи. 13 декабря 1913-го флорентийский антиквар Альфредо Джери получил из Парижа письмо с предложением выкупить картину за 500 тысяч франков ($3,5 млн в настоящее время. - Gazeta.ua): "Я - итальянец, патриот своей родины. Это я взял в Лувре "Джоконду" 2 года назад ".

Когда похититель прибыл во Флоренцию, был арестован. В чемодане нашли полотно да Винчи.

Перуджа 8 месяцев работал стекольщиком в бригаде, которая производила чехлы, чтобы защитить картины от вандализма. В понедельник, 21 августа, в 7 утра, когда Лувр был закрыт, Перуджа пришел в музей. В зале, где висела "Джоконда", снял ее с крепления, и спрятал в столярный столик. Вечером, обмотав рубашкой, вынес под мышкой через те же двери, что и вошел.

На суде Перуджа заявил, что действовал из патриотических соображений. Его приговорили к 380 дням тюрьмы. После обжалования срок сократили до 7 месяцев.

Картина вернулась во Францию, после чего стала самым желанным экспонатом в мире. В 2005-м ей выделили отдельное помещение в Лувре, где полотно ежегодно осматривают более 6 млн человек.