Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ

18 граждан России штурмовали границу США. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки пограничники открыли огонь, чтобы остановить два автомобиля. На них из Мексики пытались въехать 18 граждан России.

Инцидент произошел 12 декабря в штате Калифорния на пункте въезда из Мексики Сан-Исидро, сообщил пресс-центр пограничной службы США.

Поскольку требования пограничников нарушители проигнорировали, офицер пограничной службы произвел около четырех выстрелов в один из автомобилей. В результате стрельбы машина Mercedes врезалась во внезапно остановившийся внедорожник Ford.

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В результате пограничники задержали 18 мигрантов из РФ. В составе группы было семь несовершеннолетних и 11 взрослых.

В результате стрельбы никто из них не пострадал. Легкие травмы получили два человека в другом автомобиле.

11 декабря на границе Литвы с Беларусью произошла стрельба. Стреляли с белорусской стороны. У границы в Лаздийском районе произвели 20 выстрелов из Беларуси. Дважды стреляли в Шальчининском районе.