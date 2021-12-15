Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 558
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 666
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 5139
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 4797
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 792
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 729
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4608
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1800
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 756
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
В Гонконге вспыхнул небоскреб. Сотни людей оказались в ловушке
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
По меньшей мере 50 погибших: посреди улицы взорвалась автоцистерна
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Видео
Все видео
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1701
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3573
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6228
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1521
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4626
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 684
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 23:06

Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ

  Комментировать
Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ
18 граждан России штурмовали границу США. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки пограничники открыли огонь, чтобы остановить два автомобиля. На них из Мексики пытались въехать 18 граждан России.

Инцидент произошел 12 декабря в штате Калифорния на пункте въезда из Мексики Сан-Исидро, сообщил пресс-центр пограничной службы США.

Поскольку требования пограничников нарушители проигнорировали, офицер пограничной службы произвел около четырех выстрелов в один из автомобилей. В результате стрельбы машина Mercedes врезалась во внезапно остановившийся внедорожник Ford.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец в Польше перевозил группу нелегалов в Германию

В результате пограничники задержали 18 мигрантов из РФ. В составе группы было семь несовершеннолетних и 11 взрослых.

В результате стрельбы никто из них не пострадал. Легкие травмы получили два человека в другом автомобиле.

11 декабря на границе Литвы с Беларусью произошла стрельба. Стреляли с белорусской стороны. У границы в Лаздийском районе произвели 20 выстрелов из Беларуси. Дважды стреляли в Шальчининском районе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"

Кличко-младший включили в Зал славы

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 14094
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 12015
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 10818
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 8523
Будет работать вместо Реброва. Скрипник нашел новую команду
Будет работать вместо Реброва. Скрипник нашел новую команду Просмотров: 5274
Мир
Сенат США принял оборонный бюджет на $778 млрд – об Украине не забыли
Сенат США принял оборонный бюджет на $778 млрд – об Украине не забыли Просмотров: 351
Встреча без России: Зеленский обсудил Донбасс с лидерами "нормандской четверки"
Встреча без России: Зеленский обсудил Донбасс с лидерами "нормандской четверки" Просмотров: 360
Украинец в Польше перевозил группу нелегалов в Германию
Украинец в Польше перевозил группу нелегалов в Германию Просмотров: 180
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Просмотров: 270
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
Польские пограничники вытащили из болота мигрантов
3
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
7
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"
3
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
Голосов: 278
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть