Погибли гражданские: Пентагон раскрыл подробности ликвидации лидера ИГИЛ

Силы специальных операций США под руководством Центрального командования провели антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии. Это привело к гибели лидера ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Гашеми аль-Кураши. Фото: Reuters

Операция по уничтожению в Сирии лидера ИГИЛ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши была проведена с привлечением нескольких вертолетов и двух десятков элитных спецназовцев.

Однако во время нее не удалось избежать потерь среди гражданских, рассказал во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Минувшей ночью Силы специальных операций США под руководством Центрального командования провели антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии", – проинформировал представитель Пентагона.

По его словам, во время спецоперации совершили рейд в дом, где скрывался главный террорист.

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Представитель Пентагона также подтвердил гибель трех гражданских лиц, предварительно членов семьи террориста, которые были с ним в этот момент на одном этаже. Террорист взорвал себя в комнате, где находились его жена и двое детей.

В то же время, во время операции удалось вывести из-под удара более десятка других гражданских, в том числе детей.

Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что ликвидированный главарь был одним из активнейших лидеров террористической группировки и хотел восстановить возможности, которые "Исламское государство" имело раньше. Его смерть, по оценкам США, явилась очень значительным ударом для ИГИЛ.

Американцы ликвидировали лидера ИГИЛ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши минувшей ночью. Контртеррористическую операцию провели, чтобы защитить американский народ и союзников и сделать мир более безопасным.