Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши ликвидировали на поле сражения. Фото: Arab News

Американцы ликвидировали лидера ИГИЛ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом сообщили в Белом доме.

"Минувшей ночью по моему указанию военные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир безопаснее. Благодаря мастерству и храбрости наших вооруженных сил мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши - лидера ИГИЛ", - сообщил президент США Джо Байден.

Аль-Курайши стал лидером Исламского государства в 2019 году.

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Байден сказал, что американцы во время спецоперации не пострадали. Военные вернулись домой.

Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве звено "Исламского государства". У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы. По предварительным данным, в группу входило 12 человек. Из них пятеро граждан России, которые находятся в розыске за преступления в разных странах мира.