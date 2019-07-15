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понедельник, 15 июля 2019 02:16

Погиб пилот, который учил Путина летать

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Погиб пилот, который учил Путина летать
Игорь Никитин учил Путина летать на дельтаплане. Фото: УНН

В Московской области, под Солнечногорском, потерпел крушение вертолет Robinson. Он совершил жесткую посадку, в результате которой погибли два пилота.

В частности, глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, сообщает УНН.

Вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино. Летательный аппарат был частным, у летчиков было разрешение на полет.

В 2011 году Игорь Накитин обучал президента РФ Владимира Путина полетам. Тогда Путин заинтересовался полетом на дельтаплане.

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21 июня в России потерпел крушение вертолет Ми-2. Погиб один человек. Трагедия произошла в Краснодарском крае. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

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