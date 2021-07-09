Поезд со школьниками сошел с рельсов и упал в воду

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В пятницу, 9 июля, в Австрии в районе Лунган в Зальцбурге с рельсов сошел поезд с детьми.

Об этом сообщило издание ORF.

В поезде находились 54 человека, из них 45 школьников. 17 человек ранены, четверо доставлены в больницу. Все выжили.

Представитель Красного Креста сообщил, что двоих пострадавших направили в больницу Тамсвег и еще двоих - в региональную больницу Мурталы.

На место инцидента прибыли спасатели, полиция и два вертолета скорой медицинской помощи.

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Вероятно, движению поезда помешал корень дерева, торчащий из земли. Это могло случиться из-за ночной грозы.

Утром 4 июня в китайской провинции Ганьсу поезд сбил девять работников железной дороги. Местные власти сообщили, что поезд следовал из Урумчи в Ханчжоу. Он врезался в железнодорожников, когда те проводили строительные работы на путях.