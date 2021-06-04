Поезд раздавил девять работников железной дороги

Утром 4 июня в китайской провинции Ганьсу поезд сбил девять работников железной дороги.
Все рабочие погибли на месте, пишет BBC.
Местные власти сообщили, что поезд следовал из Урумчи в Ханчжоу. Он врезался в железнодорожников, когда те проводили строительные работы на железнодорожных путях.
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Трагедия произошла около 5:25.
Спасательные работы проводили медицинские и аварийные бригады.
Подробности трагедии не разглашают. В настоящее время ведется расследование и устанавливаются причины инцидента.
В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную около 23:30. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы.
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