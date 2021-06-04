Поезд раздавил девять работников железной дороги

Поезд сбил девять рабочих железной дороги. Фото: pixabay.com

Утром 4 июня в китайской провинции Ганьсу поезд сбил девять работников железной дороги.

Все рабочие погибли на месте, пишет BBC.

Местные власти сообщили, что поезд следовал из Урумчи в Ханчжоу. Он врезался в железнодорожников, когда те проводили строительные работы на железнодорожных путях.

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Трагедия произошла около 5:25.

Спасательные работы проводили медицинские и аварийные бригады.

Подробности трагедии не разглашают. В настоящее время ведется расследование и устанавливаются причины инцидента.

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