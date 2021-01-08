Подтвердили гибель полицейского во время штурма Капитолия

Полиция Капитолия официально подтвердила смерть своего сотрудника во время беспорядков в США. Фото: REUTERS

Полиция Капитолия официально подтвердила смерть своего сотрудника во время беспорядков в США 6 января.

От ранений скончался сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. И теперь количество жертв возросло до 5. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции Капитолия.

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Погибший был привлечен к реагированию на ситуацию с беспорядками и получил ранения после того, как вступил в физический контакт с протестующими.

"Он вернулся в офис своего дивизиона и потерял сознание. Его доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Смерть офицера Сикника будет расследована отделом по расследованию убийств столичного департамента полиции, USCP и нашими федеральными партнерами", - говорится в заявлении.

В США после штурма Капитолия умер полицейский. В ходе беспорядков также от огнестрельного ранения погибла манифестантки Эшли Баббит. Также сообщалось о несвязанных между собой смертях еще трех человек, которые были квалифицированы как чрезвычайное происшествие медицинского характера.