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воскресенье, 20 июня 2021 14:06

Подстрелили водителя, который пытался сбежать после наезда на велосипедистов

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Подстрелили водителя, который пытался сбежать после наезда на велосипедистов
Место ДТП, с которого пытался скрыться водитель / SHOW LOW POLICE DEPARTMENT

Мужчина в США на пикапе наехал в группу велосипедистов, участвовавших в благотворительной велопробеге, в результате чего шестеро из них оказались в критическом состоянии.

Инцидент произошел в Аризоне. Водитель пытался сбежать с места наезда, и был подстрелен во время побега. Об этом пишет ВВС.

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Полиция сообщила, что подозреваемый, которого описали как 35-летний белый мужчина, пытался скрыться с места происшествия, и его преследовали. Затем полиция подстрелила его за строительным магазином, примерно в 2 км от места аварии. В результате, его состояние критическое, но стабильное.

Шесть велосипедистов доставлены в больницу после аварии в критическом состоянии. Полиция сообщила, что еще двое или трое пострадавших доставили в больницу и они в стабильном состоянии.

Группа велосипедистов состояла из мужчин в возрасте от 55 лет и старше. Гонка Bike the Bluff - велопробег на 93 км по восточной Аризоне, чтобы собрать деньги для религиозной начальной школы Mountain Christian School.

В Киеве задержали мужчину, который толкнул под колеса грузовика велосипедиста 27-летнего Виктора Заболотного. Это 47-летний местный житель

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