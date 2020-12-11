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суббота, 12 декабря 2020 09:00

Подросток расстрелял одноклассников

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Подросток расстрелял одноклассников
Арест Майкла Карнила / Reuters

12 декабря 1997-го 14-летнего школьника Майкла Карнил в США судили как совершеннолетнего за расстрел одноклассников в средней школе в Уэст-Падьюке. Стрельбу он совершил 1 декабря. Карнил вытащил пистолет и сделал 11 выстрелов в группу школьников. Погибли 3 ученика, еще 5-ро были ранены.

Карнил был обычным подростком из хорошей семьи. Ни слишком популярным, ни угнетенным. 1 декабря, когда старшая сестра Келли везла его в школу, сказал ей, что сверток у него на коленях - опора для школьного проекта. На самом деле там было 2 винтовки и 2 дробовика. Кроме этого, у Карнила был пистолет 22-го калибра. Все оружие украл из гаража соседа несколько недель до этого.

Придя в школу, Карнил подошел к месту молитвенных собраний, зарядил пистолет и методично выстрелил в 8 учеников с расстояния 3 м. Во время стрельбы одноклассник Бен Стронг убедил Карнила бросить оружие и удерживал его, пока директор не свернул стрелка.

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Когда парня спросили, что побудило пойти на убийство, только плакал и просил казни. Позже заявил, что вдохновил фильм "Баскетбольные дневники" с Леонардо ди Каприо в главной роли.

Семьи жертв подали иск на $130 млн против 21 развлекательной компании за их роль в трагедии. Среди тех, кому предъявили иск, создатели видеоигр Quake и Doom. По словам истцов, Карнил научился метко стрелять из игр.

Несмотря на то, что Карнила судили как взрослого, возраст сделал его непригодным для казни. Он признал себя виновным и психически больным. Осудили убийцу к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет.

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Дата
12
декабря

Подросток расстрелял одноклассников

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