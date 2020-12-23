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среда, 23 декабря 2020 12:18

Подполковник Федеральной службы охраны Путина покончил с собой

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Подполковник Федеральной службы охраны Путина покончил с собой
Подполковник одного из отделов ФСО покончил с собой. Фото: gogetnews

Заместитель начальника одного из отделов Федеральной службы охраны президента России Владимира Путина покончил с собой в Москве.

Об этом сообщили U-News.

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Правоохранители нашли тело подполковника на ул. Цандера, 7. По их мнению, он покончил с собой.

В квартире умершего нашли предсмертную записку, в которой говорится, что мужчина ушел из жизни по личным причинам. Служба охраны Путина никак не отреагировала на происшествие.

Сразу же началась доследственная проверка по этому делу.

Работник Федеральной службы охраны Российской Федерации покончил с собой на территории московского Кремля.

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