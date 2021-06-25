Под завалами многоэтажки нашли четверо погибших: еще 159 пропали без вести

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В Майами, США, спасатели продолжают поиск выживших, которые могут находиться под завалами 12-этажного жилого здания.

Об этом сообщило издание BBC.

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Спасатели сообщили о смерти четырех человек. Еще 159 человек числятся пропавшими без вести. Под завалами может находиться еще больше людей.

На месте происшествия продолжается масштабная поисковая операция. Спасатели используют краны для эвакуации граждан.

Спасли более сотни людей. Многим оказали медицинскую помощь, двух человек госпитализировали.

24 июня в американском Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Сотни спасателей надеются найти под обломками живых людей. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир.