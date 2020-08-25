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вторник, 25 августа 2020 02:31

Под завалами дома оказались 70 человек

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Под завалами дома оказались 70 человек
В Индии обрушилось здание. Фото: The Hindu.

В индийском городе Махад вблизи Мумбаи обрушился пятиэтажный дом.

Погиб человек, 17 травмированных. Не менее 70 - остаются под завалами, сообщает The Hindu со ссылкой на местную полицию.

Удалось спасти 25 человек.

Причина обвала неизвестна, хотя такие случаи в Индии не редкость. Ведь в период с июня по сентябрь в Индии сезон муссонов. В самом здании было 47 квартир.

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На место обвала направят спасателей с собаками. Они будут работать всю ночь.

10 июня в Одессе обвалилась часть 4-этажного жилого дома.

Всех жителей эвакуировали. В результате обрушения частично повреждено 4 квартиры, в которых проживали 10 человек.

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