Под завалами дома оказались 70 человек

В индийском городе Махад вблизи Мумбаи обрушился пятиэтажный дом.
Погиб человек, 17 травмированных. Не менее 70 - остаются под завалами, сообщает The Hindu со ссылкой на местную полицию.
Удалось спасти 25 человек.
Причина обвала неизвестна, хотя такие случаи в Индии не редкость. Ведь в период с июня по сентябрь в Индии сезон муссонов. В самом здании было 47 квартир.
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На место обвала направят спасателей с собаками. Они будут работать всю ночь.
10 июня в Одессе обвалилась часть 4-этажного жилого дома.
Всех жителей эвакуировали. В результате обрушения частично повреждено 4 квартиры, в которых проживали 10 человек.
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