Под стенами Ассамблеи выставили "антипутинские" картины

У здания Парламентской Ассамблеи Совета Европы художник из Грузии организовал импровизированную выставку "антипутинских" работ.

Грузинский художник Шота Леладзе уже 10 лет выходит в Парламентскую ассамблею во время сессий и "иллюстрирует" агрессивные действия РФ сначала в Грузии, теперь в Украине, рассказывает Цензор.НЕТ.

Автор: Томак/Facebook У здания Парламентской Ассамблеи Совета Европы художник из Грузии организовал импровизированную выставку "антипутинских" работ

"У Совета Европы выставка картин, которые отражают всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, выложив фото работ.

Автор: Томак/Facebook У здания Парламентской Ассамблеи Совета Европы художник из Грузии организовал импровизированную выставку "антипутинских" работ

Координатор "медийной инициативы за права человека" Мария Томак тоже на своей странице в Facebook написала: "Хотите спросить, как здесь настроения в ПАСЕ? Где как на этой картине".

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"Рядом с картинами - украинский и грузинский флаги. Вокруг бегают журналистка и оператор канала" Россия ". Россия возвращается с триумфом, потому что ей позволяют это делать. И при попытке поговорить о нарушении Россией международного права страсбургские чиновники переводят стрелки: а Украина? А что там с вашими реформами? Удобно", - написала Томак.

От президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Лидиан Мари Паскье украинская делегация требует отстраниться от ведения сессии. Причина такого заявления - пренебрежение голосованием делегатов - об этом сообщил председатель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook.