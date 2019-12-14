Почти треть Канады превратится в заповедник

Джастин Трюдо запланировал превратить треть Канады в заповедник.

Канада намерена в течение следующих 10 лет существенно увеличить площадь своего природно-заповедного фонда - до 30% территории страны.

Такой мандат премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал главе министерства окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону, сообщает Укринформ.

"Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны относительно выполнения амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года", - говорится в документе. При этом отмечается, что до 2030-го территории с природоохранным статусом должны достигнуть 30% площади страны.

По словам Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды".

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Кроме этого, министру окружающей среды поручено "устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели по выбросам, которые основаны на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами".